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Cumhuriyet lezzetleri Devrek’te yarıştı

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Cumhuriyet lezzetleri Devrek’te yarıştı
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Cumhuriyet lezzetleri Devrek’te yarıştı
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Cumhuriyetin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen programda ilçede faaliyette bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğrencileri ana yemek dalında ilçenin sembolü olan simit, Devrek Mesleki Teknik Anadolu...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cumhuriyetin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen programda ilçede faaliyette bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğrencileri ana yemek dalında ilçenin sembolü olan simit, Devrek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi Aşçılık Bölümü Öğrencileri ise Kızılcıklı tatlı alanında hünerlerini oluşturulan jüri üyeleri ile paylaştılar.

Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediye Başkanlığı, Devrek Meslek Yüksekokulu, Devrek İlçe Gençlik ve spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa olarak organize ettiği ve bu yıl ilk kez hayata geçirilen etkinlik Devrek Bastonpark Kongre Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunduğu programın amacı, Cumhuriyetin 103. yılı kapsamında genç şefleri bir araya getirmek. Etkinlik yöresel lezzetleri tanıtmak ve Devrek'in gastronomi kültürünü desteklenmeyi hedefleniyor. Oluşturulan jüri genç şefler tarafından hazırlanan tabaklarda lezzet, sunum ve tabaklama, yöresel ürün kullanımı ile cumhuriyet teması değerlendirildi. İlçenin yöresel ürünleri arasında yer alan simitten ana yemek dalında 7 ve yine ilçenin yöresel lezzetleri arasında yer alan kızılcıklı tatlı üründe 7 kategori de yarışıldı. Üçer kişilik gruplar halinde yarışan ve toplam 48 öğrencinin katıldığı yarışma da jüri üyelerinin bir birinden lezzetli tatları puanlamakta zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Jüri üyeleri arasında Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Yüksekokulu Müdürü İhsan Kazkondu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Başdağ, şehit eşi Nevin Karapınar ile Devrek Güneşi Kooperatifinden bir temsilci hazır bulundu.

Meslek Lisesinden Gözde Kır, Ecrin Altuntaş, Fatma Betül Elenen "Kirenli Muhallebi"de birinci, Habibe Hatıl, Ceylin Demir, Esila Gülünoğlu "Limon Muhallebi Kızılcık Jöleli Pasta" ile ikinci ve Sude Nur Telli, Hatice Sarp Aybüke Tuanna Açıkel "Kızılcık Marmelatlı Portakal Muhallebi" ile üçüncü olurken, Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Meslek Yüksekokulundan Reyhan Verimoğlu, Emirhan Sarı, Ferhat Deryal "Susam İzinde Bonfile" ile birinci, Erkan Nayan, Ozan Ali Döngelli, Efe Öztaşçı "Simit Çökertme Kebabı" ile ikinciliği Nisa Terzioğlu, Suden Gümüş ve Seda Nur Bilgin"Simit Yağlama" ile üçüncülüğü elde ettiler.

Düzenlenen yarışmanın ardından dereceye giren genç şeflere ilçe protokolü tarafından kupa, bıçak setleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İHA
Bülent Ecevit ÜniversitesiKültür SanatYemek TarifiZonguldakDevrekSimitSon Dakika

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