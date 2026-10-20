Kastamonu Küre'de boğazına armut kaçan 5,5 aylık gebe inek ameliyatla kurtarıldı - Son Dakika
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Kastamonu Küre'de boğazına armut kaçan 5,5 aylık gebe inek ameliyatla kurtarıldı

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Kastamonu Küre\'de boğazına armut kaçan 5,5 aylık gebe inek ameliyatla kurtarıldı
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Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Camili köyde 5,5 aylık gebe ineğin yemek borusuna yediği armut kaçtı. Yüzde 10 yaşama şansı bulunan inek, ahır ortamında yaklaşık 2 saat süren ameliyatla kurtarılarak buzağısıyla birlikte sağlığına kavuştu.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yemek borusuna armut kaçan gebe inek, 2 saat süren ameliyatla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Camili köyde hayvan yetiştiriciliği yapan Şerife Oral'a ait 5,5 aylık gebe ineğin yemek borusuna yediği armut kaçtı. Durumu fark eden Şerife Oral, eliyle hayvanın yemek borusuna takılan armudu çıkarmaya çalıştı. Çabalarında başarısız olan vatandaş, Veteriner Hekim Birol Yürük'ü aradı. Birol tarafından, yüzde 10 yaşama şansı bulunan 5,5 aylık gebe inek, ahır ortamında ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla ineğin yemek borusundaki armut çıkartıldı. Ameliyat sayesinde kurtarılan ineğin buzağısıyla birlikte sağlığına kavuştuğu belirtildi.

"5,5 aylık gebe simental ırkı ineğimiz operasyon sonucunda sağlığına kavuştu"

Hayvanı muayene etmeye başladığında kötü bir halde olduğunu belirten Veteriner Hekim Birol Yürük, "İşkembesinde aşırı derecede gaz birikmişti. Acilen işkembesindeki gazı boşalttım. Daha sonra yemek borusuna koyduğumuz sondayla birlikte, Kastamonu bölgesinde 'deşli armudu' dediğimiz deveci armudu olduğunu tespit ettim. Yemek borusundaki bu cismi sondayla işkembeye indiremedik. Hayvan sahibi operasyon teklifimi bana güvenerek kabul etti. 5,5 aylık gebe olan simental ırkı ineğimiz operasyon sonucunda sağlığına kavuştu. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Sezaryen operasyonu 45 dakika ile 60 dakika arasında yapılıyor. Sezaryen operasyonundan daha fazla sürdü. Bunun sebebi de o bölgenin anatomik olarak özellikle arterya jugularis, venojugularis ve nervus vagusun sinir dallarının olması sebebiydi. Operasyonu ahır şartlarında yaptım. Bir ameliyathane ortamı olmuyor. Gayet başarılı geçti. Operasyonun üzerinden 10 gün geçti, yemesi, içmesi güzel. Operasyonu yaptıktan sonra ertesi gün saat 07.00'de hayvan sahibimizi aradım, 'hayvan yaşıyor' dedi. O zaman inşallah iyi olacak dedim. Daha sonraki günlerde de yemek yemeye başladı. Geviş getirmeye başladı. Şu andaki durumu da gayet sağlıklı. 5,5 aylık gebe olan ineğimizin buzağısı da sağlıklı" dedi.

"Literatüre girecek cinsten bir operasyon gerçekleştirdik"

Yüzde 10 yaşama şansı bulunan hayvanı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduğunu söyleyen Yürük, "Bu operasyon gerçekten de literatüre girecek cinsten bir operasyon. Bunun benzerleri belki yapılmış olabilir ama bu büyüklükte bir armudu çıkarmamız gerçekten benim için kolay olmadı. O bölgede çünkü anatomik olarak zorlu bir bölge olduğu için kademe kademe ve kafa lambasıyla yaptım. Yüzde 10 yaşama şansı olmayan bir ineği sağlığına kavuşturmuş olduk. Özellikle bu mevsimde elma, armut, ayva, pancar gibi meyve ve sebzeler bol miktarda bulunuyor. Yetiştiricilerimiz, hayvanlarını gözetim altında tutarak bunların tüketilmemesini sağlamalılar" diye konuştu.

"İştahı çok iyi, yemesi, içmesi şu anda çok güzel"

Hayvan sahibi Engin Oral ise annesinin durumu söylemesi üzerine hemen veteriner hekimden yardım istediklerini belirterek, "Hem ineğimizi hem de karnındaki ufak yavrumuzu bize kazandırdı. Onun için şanslı hissediyoruz. Yemesi, içmesi şu anda çok güzel. Yanımdan geçerken benim tişörtlerimi yiyor. İştahı çok iyi. Biz de kısıtlı yiyecek veriyoruz. Çünkü yarası daha iyileşmedi. İnşallah ilerleyen zamanda hocamızın gözetiminde normal beslemeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Üç kere ellerimi soktum boğazına kadar, çıkartamadım"

Hayvan sahibi Şerife Oral da, "Akşam saatlerine hayvanları ahıra koyarken yolun kenarındaki armudu kaptı. Çok uğraştım, üç kere ellerimi boğazına kadar soktum ama çıkartamadım. Ondan sonra oğlumu aradım, Birol Yürük'e ulaştı. Veteriner hekim gelene kadar biz başında bıçakla bekledik. Ondan sonra Birol Bey geldi, müdahale etti. Armudu boğazından çıkaramayınca operasyona başladı. Şükürler olsun, şimdi hayvanımız iyi, sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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