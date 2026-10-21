Kurye kılığında uyuşturucu dağıttılar! Narkotik, 5 ilçede 98,5 kilo skunk ve kokain yakaladı - Son Dakika
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Kurye kılığında uyuşturucu dağıttılar! Narkotik, 5 ilçede 98,5 kilo skunk ve kokain yakaladı

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İstanbul Narkotik ekipleri Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar'da 5 adres ile 3 araca baskın yaptı. Yemek kuryesi görünümüyle teslimat yaptığı belirlenen şebekeden 98,5 kilo skunk ve 1 kilo kokain çıktı; uyuşturucunun bir kısmı bulaşık makinesinde saklanıyordu. Asansör boşluğuna sarkıtılmış el yapımı patlayıcı da bulunan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilo 500 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde bulunan 5 adres ve 3 araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram Skunk, 1 kilo kokain ele geçirilirken, 3 hassas terazi ve 1 el bombasına da el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, EVDEN PATLAYICI ÇIKTI

Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, el yapımı patlayıcı ve 29 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

KURYE KILIĞINDA TESLİMAT, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BOMBA

Yapılan incelemelerde, uyuşturucunun kapalı koliler içerisinde nakledildiği ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca el yapımı patlayıcının bir ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtıldığı ve bu şekilde gizlenmeye çalışıldığı da belirlendi.

KAĞITHANE'DEKİ DEPODAN 568 KİLO HAP HAMMADDESİ ÇIKTI

Ekipler ayrıca Kağıthane'de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 568 kilo 300 gram sentetik hap hammaddesi olarak kullanılan ve pregabalin olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kurye kılığında uyuşturucu dağıttılar! Narkotik, 5 ilçede 98,5 kilo skunk ve kokain yakaladı - Son Dakika
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