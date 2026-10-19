Lokantada nefes borusuna salatalık kaçan müşteri, çalışanın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lokantada nefes borusuna salatalık kaçan müşteri, çalışanın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lokantada nefes borusuna salatalık kaçan müşteri, çalışanın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Yenişehir'de akşam yemeği sırasında bir müşterinin nefes borusu salatalık parçasıyla tıkandı. Durumu fark eden ve hemşirelik eğitimi almış olan çalışan Serhat Yılmaz önce sırtına vurdu, sonuç alamayınca Heimlich manevrası yaptı. Parça çıkınca müşteri yeniden nefes alabildi; müdahale güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteri, lokanta çalışanının Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

YEMEK YERKEN NEFESİ KESİLDİ

İlçedeki lokantada dün akşam yemek yiyen müşterinin nefes borusuna salatalık parçası kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken kişiyi fark eden lokanta çalışanı Serhat Yılmaz, müşteriye Heimlich manevrasını uyguladı.

Salatalık parçası nefes borusundan çıkan kişi rahat nefes almaya başladı.

Yılmaz'ın müdahalesi işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİR CANIN KURTARILMASINA VESİLE OLDUK

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının haber vermesi üzerine yanına gittiği müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hemşirelik mezunu olduğum için hemen o an olayın ciddiyetinin farkına varıp öncelikle soğukkanlı şekilde sırt kısmına yavaşça yukarı doğru itelemeye ve vurmaya çalıştım. Cisim çıkmayınca Heimlich manevrasına yöneldim. Heimlich manevrasının da etkisini gayet görmüş olduk çünkü bir canın kurtarılmasına vesile olduk. Bu canın kurtarılmasına vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz."

İŞLETME SAHİBİNDEN EĞİTİM ÇAĞRISI

İşletme sahibi Mehmet Karabulut da lokanta çalışanının müdahalesiyle müşterinin sağlığına kavuştuğunu, bu tür işletmelerde çalışan herkesin Heimlich manevrası konusunda eğitim alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Diyarbakır YenişehirYemek TarifiDiyarbakırYenişehirYenişehirYenişehirYenişehirYenişehirGüvenlikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler 5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
18:32
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:55:03. #7.13#
SON DAKİKA: Lokantada nefes borusuna salatalık kaçan müşteri, çalışanın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei