Lokantada nefes borusuna salatalık kaçan müşteri, çalışanın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteri, lokanta çalışanının Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

YEMEK YERKEN NEFESİ KESİLDİ

İlçedeki lokantada dün akşam yemek yiyen müşterinin nefes borusuna salatalık parçası kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken kişiyi fark eden lokanta çalışanı Serhat Yılmaz, müşteriye Heimlich manevrasını uyguladı.

Salatalık parçası nefes borusundan çıkan kişi rahat nefes almaya başladı.

Yılmaz'ın müdahalesi işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİR CANIN KURTARILMASINA VESİLE OLDUK

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının haber vermesi üzerine yanına gittiği müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hemşirelik mezunu olduğum için hemen o an olayın ciddiyetinin farkına varıp öncelikle soğukkanlı şekilde sırt kısmına yavaşça yukarı doğru itelemeye ve vurmaya çalıştım. Cisim çıkmayınca Heimlich manevrasına yöneldim. Heimlich manevrasının da etkisini gayet görmüş olduk çünkü bir canın kurtarılmasına vesile olduk. Bu canın kurtarılmasına vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz."

İŞLETME SAHİBİNDEN EĞİTİM ÇAĞRISI

İşletme sahibi Mehmet Karabulut da lokanta çalışanının müdahalesiyle müşterinin sağlığına kavuştuğunu, bu tür işletmelerde çalışan herkesin Heimlich manevrası konusunda eğitim alması gerektiğini belirtti.