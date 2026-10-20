Türk Kızılay'ın Sivas'taki yeni aşevi açıldı, günde 500 kişiye yemek verecek - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın Sivas'taki yeni aşevi açıldı, günde 500 kişiye yemek verecek

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Türk Kızılay\'ın Sivas\'taki yeni aşevi açıldı, günde 500 kişiye yemek verecek
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Türk Kızılay'ın 81 İlde 81 Aşevi hedefi kapsamında Sivas Semra Aydın Kurt Aşevi törenle hizmete açıldı. İlk etapta günde yaklaşık 500 kişiye üç çeşit yemek dağıtılacak aşevi, normal dönemde günde 1600, afet döneminde 7 bin kişiye ulaşabilecek kapasitede.

TÜRK Kızılay'ın '81 İlde 81 Aşevi' hedefi kapsamında hayata geçirilen Sivas Semra Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı. Günlük yaklaşık 500 kişiye yemek dağıtılması planlanan aşevi, normal dönemlerde 1600, afet dönemlerinde 7 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı.

Türk Kızılay, ülke genelindeki aşevleriyle ihtiyaç sahiplerine yemek desteği sağlamayı sürdürüyor. Kentte hayırsever Yusuf Ziya Kurt'un destekleriyle inşa edilen yeni Sivas Semra Aydın Kurt Aşevi, düzenlenen törenle açıldı. Törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Adem Uzun, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, iş insanı Yusuf Ziya Kurt ve annesi Semra Kurt katıldı. Yeni aşeviyle Kızılay'ın aşevi sayısı 47'ye, hizmet verilen il sayısı 36'ya yükseldi. Aşevinde ilk etapta günlük yaklaşık 500 kişiye üç çeşit yemek dağıtılması planlanıyor. Normal şartlarda günlük 1600 kişiye yemek sunabilecek kapasitede olan aşevi, afet dönemlerinde tek çeşit çorba üretimiyle günde yaklaşık 7 bin kişiye ulaşabilecek.

'KARDEŞLİK KÜLTÜRÜMÜZÜN YANSIMASI'

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Bizler; paylaşmayı bereket, yardımlaşmayı sorumluluk, dayanışmayı ise kardeşliğimizin en güçlü bağı olarak gören köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Peygamber Efendi'mizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerif'i de bu anlayışın en güzel ifadelerinden biridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz aşevimiz de işte bu köklü medeniyetimizin, paylaşma ve kardeşlik kültürümüzün güzel bir yansımasıdır" dedi.

'BÜYÜK BİR AMAÇLA YOLA ÇIKTIK'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise "Biz aşevi derken aslında ihtiyaç sahipliğinden ve yoksulluktan daha büyük bir amaçla yola çıktık. Tek başına yaşayan, evinde yemek pişirecek gücü olmayan sadece yemek pişirmek değil, 'acaba benim kapımı çalacak birisi yok mu' diyen büyüklerimiz için yola çıktık. Bu yola çıkarken aynı zamanda afet zamanlarında, beslenme ana sorumlusu olan kurumumuzun herhangi bir afette daha hızlı bir şekilde kapasitesini hayata geçirebilmesinin garantisini bir kenara koyduk. Biz 81 ilde yapmayı hedeflediğimiz aşevleriyle aslında sadece bir yemeği ulaştırmayı hedeflemiyoruz. O kapıyı çalıp 'nasılsın' diye sormaya talibiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kızılay Sivas Aşevi, dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Kaynak: DHA
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