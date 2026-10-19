İki kişilik yemeğe ödediği hesaba isyan etti! Kahveden bile para aldılar - Son Dakika
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İki kişilik yemeğe ödediği hesaba isyan etti! Kahveden bile para aldılar

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Ankara'da bir restoranda arkadaşıyla yemek yiyen kadın 2 kişilik hesabın 2 bin 430 TL olmasına isyan etti. Hesapta et, tatlı, ara sıcak ve meze olmadığını belirten kadın, Türk kahvelerinden bile kişi başı 150 TL alındığını belirterek, "İnsan iki kahveyi ikram etmez mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara'da bir restoranda arkadaşıyla yemeğe çıkan bir kadın, et veya ara sıcak yememelerine rağmen gelen 2 bin 430 liralık hesaba tepki gösterdi. Masaya gelen adisyondaki fiyatları görünce şaşkınlık yaşayan kadın, yaşanan durumu cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"İNSAN İKİ KAHVEYİ İKRAM ETMEZ Mİ?"

Sadece temel ikramlar ve hafif yiyecekler tükettiklerini belirten kadın, kişi başı 150 lira yazılan Türk kahvesi ücretine de isyan etti. "İnsan iki kahveyi ikram etmez mi?" diyerek tepkisini dile getiren müşterinin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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    Yorumlar (3)

  • cemilk1987 cemilk1987:
    O kahve ona bedavadan mı geliyor adamın kahve fabrikası mı var 0 1 Yanıtla
  • Ilhan Kaya Ilhan Kaya:
    Ne yedin önce onu söyle. Bir de zaten fiyatlar orada yazıyor. Yazmıyorsa şikayet et. Kahve benim bildiğim her yerde paralı. Beleş olan çay. 1 0 Yanıtla
    Ilhan Kaya Ilhan Kaya:
    Şimdi gördüm fiyatları. Eğer hepsi 1 adet ise lahmacun pahalı ve püre ve salatalar pahalı. Ama içeriğinde ne var büyüklüğü ne kadar onları görmek lazım. Dediğim gibi önce fiyatlara bak sonra ye. Kahve de ikram mı diye sor. 1 0
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SON DAKİKA: İki kişilik yemeğe ödediği hesaba isyan etti! Kahveden bile para aldılar - Son Dakika
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