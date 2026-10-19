Ankara'da Muhtarlar Günü'nde Çubuk ve Güdül'de çelenk ve yemek programı yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da Muhtarlar Günü'nde Çubuk ve Güdül'de çelenk ve yemek programı yapıldı

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Ankara'nın Çubuk ve Güdül ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çelenk, kahvaltı ve yemek programıyla kutlandı. Çubuk'ta Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, muhtarlara kahvaltı verildi; Güdül'de belediyedeki yemekte muhtarlara teşekkür edildi.

Ankara'nın Çubuk ve Güdül ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve mahalle muhtarları katıldı.

Törenin ardından Çubuk Belediyesi tarafından Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi.

Programda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, muhtarlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 8 yıldır ilçemiz için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Hepimizin ortak gayesi mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek. Muhtarlarımızla istişare ederek ihtiyaçları karşılamak için imkanlarımızı zorluyoruz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır da muhtarlık kurumunun önemine işaret ederek, tüm muhtarların gününü kutladı.

Sadık Can ise muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayarak, "Muhtarlık, devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve devlet-millet bütünleşmesinin önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Güdül'de muhtarlar yemekte buluştu

Güdül'de de Belediye Başkanı Mehmet Doğanay tarafından muhtarlar için yemek programı düzenlendi.

Belediyede gerçekleştirilen programa, Güdül Kaymakamı Naim Akar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Avni Remzi Sürtmeli, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Akar, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Doğanay da muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemize ve mahallelerimize sundukları katkılardan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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