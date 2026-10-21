Adana Kozan\'da Sevda Dinler arkadaşlık teklifini reddedince av tüfeğiyle öldürüldü

Adana Kozan'da Sevda Dinler arkadaşlık teklifini reddedince av tüfeğiyle öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22), G.F. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Mesire alanında yemek yiyen sivil polisin müdahalesiyle gözaltına alınan G.F. jandarmaya götürülürken, Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde Sevda Dinler (22), arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
MESİRE ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı.
YEMEK YİYEN SİVİL POLİS YAKALADI
Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru, müdahale ederek G.F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan G.F., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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