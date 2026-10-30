Özcan Deniz, Son Yemek'in ilk gösteriminde oyunculuk ve yönetmenliğin zorluğunu anlattı - Son Dakika
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Özcan Deniz, Son Yemek'in ilk gösteriminde oyunculuk ve yönetmenliğin zorluğunu anlattı

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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Özcan Deniz'in yönettiği "Son Yemek" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi AKM Aspendos Salonu'nda yapıldı. Söyleşide Deniz, oyunculukla yönetmenliği aynı anda yürütmenin, özellikle partnerle karşı karşıya oynamanın zorluğunu anlattı.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Gala bölümünde yer alan "Son Yemek" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gösterilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği "Son Yemek" filminde Özcan Deniz, Öykü Karayel, Tilbe Saran, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri ve Helin Kandemir rol aldı.

Gösterimin ardından filmin oyuncularının katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Filmin yönetmeni ve oyuncusu Özcan Deniz, yazıp yönettiği ve rol aldığı filmlere başlarken genellikle oyunculuk yapmaktan kaçınmaya çalıştığını belirterek, "Son Yemek" için de yaklaşık bir yıl boyunca başka oyuncuların değerlendirilmesini istediğini anlattı.

Deniz, oyunculuk ve yönetmenlik görevlerini aynı anda yürütmenin zorluklarına değinerek, "Zor olan oynamak değil, zor olan bir yönetmen olarak partnerle karşı karşıya oynamak." dedi.

Oyuncu Öykü Karayel de Özcan Deniz'le çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirerek, Deniz'in hikayelerine duyduğu saygının zamanla arttığını ifade etti.

Karayel, "Bu filmde de gerçekten ne yapmak istediğini ilk başta çok güzel ve naif bir şekilde anlatmıştı ve gerçekten şimdi ben de ilk kez izledim ve o anlattığı naif, insanın içini ısıtan o sıcak hikayeyi görmüş oldum." diye konuştu.

"Son Yemek" filminin konusu şöyle:

"Gizli bir görev sırasında yolları kesişen Bekir ve genç piyanist Sebahat'ın kaderleri birbirine bağlanır. Yıllar sonra Sebahat, komşularına ayrılıklar, özlem ve kavuşmalarla dolu, hayata meydan okuyan büyük aşklarını anlatır."

Kaynak: AA
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