CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever\'den Gaziantep\'te pazar ziyareti

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Can KILINÇ

(GAZİANTEP) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Gaziantep'te bir semt pazarını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Bugün pazar bittikten sonra buraya dar gelirli, dezavantajlı gruplar gelip pazarın artıkları toplayacak, belki evinde bir kap yemek yapacak, bir çorba kaynatacak. Benim bu ülkenin güzel insanlarına görülen reva bu mu" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever ve kadın kolları heyeti Gaziantep'teki saha çalışmaları kapsamında Şehitkamil'e bağlı Gazikent Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinleyen Gülsever, ekonomik krizden en fazla kadınların etkilendiğini belirterek, hem iktidara hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na kadınlara destek olma çağrısı yaptı.

Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişini eleştiren bir yurttaş, "Yıllardan sonra ilk kez CHP Şehitkamil'i kazandı. Kazandırdık doğrusu. Halk olarak, EYT'li olarak destek verdik. Niye? Biz EYT'lileri desteklediniz. Arkamızda durdunuz, yalnız bırakmadınız. Ama Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Bey niye partimizi, bizi yarı yolda bıraktı? Biz seçmişiz seni. Bu dereceye getirmişiz. Şartlar ne olursa olsun. İstifa et, bağımsız ol. Gene senin arkandayız. Ama bizi böyle yarı yolda bıraktın" diye konuştu.

Siyasetçilerin parti değiştirmeleri durumunda görevlerinden de istifa etmesi gerektiğini söyleyen Gülsever, "Siyasi Etik Yasası çıksın diyoruz. Siyasi etik yasasında belediye başkanı dediğin gibi benim oyumla geliyorsa o zaman benim partimin gücüyle geliyorsa belediye başkanlığından da istifa edecek" ifadelerini kullandı.

"EYT ÇIKTI AMA MAĞDUR OLAN İNSANLAR VAR"

Emeklilerin durumunun iyi olmadığını söyleyen bir emekli yurttaş, "1 buçuk bin liraya bunları almışım. Domates, biber, yeşillik. Emekliyiz ne yapalım? Benim durumum iyi. Mağdur olan insanları çok. EYT çıktı, ben EYT'siz de emekli olurdum. Ama mağdur olan insanlar var. O insanların lütfen sesi olun. Biz nasıl burada arkanızda duruyorsak siz de oraya çıktığınızda bizi destekleyin. Bizim arkamızda olan Allah razı olsun yolunu açık etsin. Ama tersi düşünenler de tersini söylüyorum. Ben açık söylüyorum. Biz emek veriyorsak, arkanıza koşuyorsak, emek veriyorsak ben sabahın 6 buçukta kalktım gittim oyumu kullandım. Niye? Severek kullandım. Gidecek beni destekleyenleri biz destekleriz. Ama bana yanlış yapıp biz görüyoruz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Arkamızda durun bizde sonuna kadar arkanızda duralım" dedi.

"OLDU BİTTİ MHP'LİYİM AMA OYUM SİZE"

Emekli olduğunu söyleyen başka bir yurttaş da ekonomik krizden dert yanarak, "Ben emekli bir adamım. Cebimde şu an 50 milyon yok. 50 milyon. Vallahi. Yani bu geçim mi? Bu hayat mı? Vallahi millet aç. Aç. Billahi aç. Bugün organizede 5 tane fabrika kapandı. ya yazık bu insanlara. Vallahi yazık. Hiç güvencesi yok. Burada vallahi ben görüyorum. Gece geliyor adam var da vallahi çer çöp topluyor. Vallahi hayvana versen hayvan yemez. Ben oldu bitti MHP'liyim. Vallahi oyumuz size. İster inanın, ister inanmayın" diye konuştu.

GÜLSEVER'DEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

Esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinledikten sonra açıklama yapan Gülsever, bugün başka bir program kapsamında derin yoksullukla mücadele eden kadınlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Evlerine sadece 5 bin lira giren kadınlarla birlikteydik. Sosyal devlet anlayışını sorgulayan, kendilerinin neden bu derin yoksulluğa terk ettiğini sorgulayan kadınlarla birlikteydik. Bu ülkenin kadınları artık bu çaresizlikle uğraşmaması bu çaresizlik içinde boğulmaması gerekiyor. Bakanlığa sesleniyorum; lütfen bütçeyi dezavantajlı gruplara adaletli bir şekilde dağıtın. Artık ev kadınlarının destek sigortası kapsamında sigortalanması evlerine bir gelirin gelmesi, sosyal güvencelerinin olması için bir o kadar da çocuğuna ilaç alamayan annelerin ilacının derhal devlet tarafında teşvik edilmesi, eğitim için çocuklarını okula gönderemeyen kadınların artık devlet sesini duysun" ifadelerini kullandı.

"SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üreticinin, sanayicinin ve tüketicinin mağdur olduğunu, Gaziantep'te fabrikaların kapatıldığını söyleyen Gülsever, "Bugün pazar bittikten sonra buraya dar gelirli, dezavantajlı gruplar gelip pazarın artıkları toplayacak, belki evinde bir kap yemek yapacak, bir çorba kaynatacak. Benim bu ülkenin güzel insanlarına görülen reva bu mu? Sosyal adaleti ne zaman getireceksiniz? Devlet insanını ne zaman koruyacak? Yaşamın hak olduğu kadar da doğru yaşamın da hak olduğunu ne zaman acaba idrak edeceğiz? Biz insanımıza doğru bir yaşamı ne zaman getireceğiz? Bugün bunun mücadelesiyle sonuna kadar vermek için buradayız. Bu onurlu mücadele içinde sadece siyasetçi olarak değil bir anne olarak da vermek istiyoruz. Adları farklı olabilir ama aslında hepsi biziz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, il başkanları, MYK'lerimle bugün sahadaydık. ve biz sahada olmaya onların mücadelesi, onların sesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.