Edirne'de 2 gümrük operasyonunda 7 bin 160 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de gümrük kapılarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 7 bin 160 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk operasyon İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen tır şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 parça kültür varlığı ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki ikinci operasyonda ise rutin kontroller kapsamında, Yunanistan'a çıkış yapacak tır, X-ray taramasına yönlendirildi. Araçta yapılan detaylı aramada, beyan edilmemiş tarihi eser niteliğinde bin 225 adet sikke ele geçirildi.

Konuya ilişkin Bakanlık açıklamasında, kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken, her iki olaya ilişkin soruşturmaların ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ettiği kaydedildi.