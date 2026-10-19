Aydın Efeler\'de mutfakta çıkan yangın kimse yaralanmadan söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, mutfakta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Orta Mahalle 205 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi mutfakta yemek yaptığı sırada ocakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmaması teselli olurken, dairenin mutfağında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.