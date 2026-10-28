Sinop\'ta 91 yaşındaki hastaya şiddet uygulandığı iddiasıyla hemşire tutuklandı

Sinop'ta 91 yaşındaki hastaya şiddet uygulandığı iddiasıyla hemşire tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki hastaya şiddet iddiasıyla gözaltına alınan hemşire tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hemşirenin hastanın ağzını peçeteyle sertçe sildiği görülürken, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı bir hastaya 'şiddet uyguladığı' iddiasıyla gözaltına alınan hemşire tutuklandı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki H.A.'ya yönelik şiddet iddiasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hemşire E.B.'nin hastaya yemek yedirdiği, hastanın yemeği ağzından döktüğü ve ardından hemşirenin sert bir hareketle hastanın ağzını peçeteyle sildiği anlar yer aldı.
Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı
Görüntülerin ortaya çıkması ve ailenin şikayeti üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hemşire E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.
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