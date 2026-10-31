Bilecik\'te küçük tüpte pişen yemek unutulunca çıkan yangın evde hasara yol açtı

Bilecik'te küçük tüpte pişen yemek unutulunca çıkan yangın evde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir evin balkonunda küçük tüp üzerinde düdüklü tencerede pişirilen yemek unutulunca yangın çıktı. Alevlerin sıva ve strafor köpük yalıtıma sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanan olmadı, evde maddi hasar oluştu.
Bilecik'te bir evin balkonunda küçük tüp üzerinde düdüklü tencerede unutulan yemek yangına neden oldu.
Yangın, Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi No: 19 adresinde bulunan bir evin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük tüp üzerinde pişirilen yemek unutulunca yangın çıktı. Alevler balkon duvarındaki sıva ve strafor köpük yalıtım malzemelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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