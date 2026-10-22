Adıyaman'da çöp konteyneri yanındaki kediye taşla vuran kadın kamerada görüntülendi

Adıyaman'da çöp konteyneri yanındaki kediye taşla vuran kadın kamerada görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Hastane Caddesi'nde eski devlet hastanesi yakınlarında yürüyen 1'i kadın 2 kişiden kadın, çöp konteyneri yanında yemek yiyen kediye taşla vurdu. Kedi hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve kadın yoluna devam etti.
Adıyaman'da yolda yürüyen bir kadın, kaldırım kenarında yemek yiyen kediye taşla vurarak olay yerinden uzaklaştı. Kediye yönelik şiddet kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçti. Konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark eden kadın şahıs, yerden aldığı taş ile kediye vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kediye vuran kadın şahıs yoluna kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: İHA
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