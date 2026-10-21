Esenyurt'ta 98,5 kilo uyuşturucu ve 2 bomba ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 98,5 kilo uyuşturucu ve 2 bomba ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Esenyurt'ta kurye kılığında yemek dağıtımı süsü veren şüphelilere yönelik operasyonda 98,5 kilogram uyuşturucu ve 2 bomba ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklanırken patlayıcılarla yakalanan şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 98,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda nefes kesen anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda, bir kurye gibi yemek dağıtımı yapan görevli süsü veren şüpheli A.Y. (24) ve Y.T.Ö (23), beraberinde 86 kilogram skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Çalışmalarda şüphelilerin bağlantılı olduğu zula adresleri ve araçları tespit edildi. Söz konusu adreslere de operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 12 kilo 500 gram daha uyuşturucu madde, biri el bombası ve biri el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere 2 bomba ele geçirdi. Baskında, D.G.E. (23) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda nefes kesen anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden A.Y. ve Y.T.Ö sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Patlayıcı maddeler ve uyuşturucularla yakalanan D.G.E.'nin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Operasyonda dikkat çeken ayrıntılar

Polis soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin bir kurye gibi uyuşturucu maddeleri yemek dağıtımı süsü vererek teslim etmeyi denediği anlaşıldı. Esrar maddelerini kapalı koliler içerisinde naklederek takipten kurtulmaya çalışan zanlılar, polis atlatamadı. Şüphelilerin 2 ayrı adrese el bombası ve EYP ile düzenek kurdukları anlaşıldı. Söz konusu patlayıcılar düzenlenen operasyonlarda ele geçirilirken, faillerin, el yapımı patlayıcıyı gizlemek için bir ipe bağladıkları EYP'yi binanın asansör boşluğundan aşağı sarkıttıkları belirlendi. Polisin, bu özel düzeneğe titiz çalışma sonucunda ulaşarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarYemek TarifiEsenyurtİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 98,5 kilo uyuşturucu ve 2 bomba ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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