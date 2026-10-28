EMEP'li Karaca, 1 milyar TL'lik kamu zararı iddiasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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EMEP'li Karaca, 1 milyar TL'lik kamu zararı iddiasını Meclis gündemine taşıdı

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EMEP\'li Karaca, 1 milyar TL\'lik kamu zararı iddiasını Meclis gündemine taşıdı
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EMEP'li Sevda Karaca, Gaziantep Üniversitesi ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yemek ihalelerinde yaklaşık 1 milyar TL kamu zararı oluştuğu iddiasını TBMM'ye taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e suç duyurusu, ihbar veya inceleme talebi olup olmadığını sordu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Üniversitesi ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin "yemek ihalesinde yaklaşık 1 milyar TL kamu zararı oluştuğu" yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, söz konusu ihaleler hakkında Bakanlığa ulaşan "suç duyurusu, ihbar veya inceleme talebi" bulunup bulunmadığını sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Karaca'nın Meclis'e sunduğu soru önergesinde, 2024 yılında basına yansıyan bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi'nin önceki rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın görevi sona ermeden önce ihale yaparak Florya Yemek Ticaret A.Ş. ile anlaşma imzaladığı belirtildi. Önergede, "ihale öncesinde bir kişilik yemek bedelinin yaklaşık 250 TL olduğu, ihalenin iki yıllık süreyi kapsaması ve enflasyon farklarının hesaba katılmasıyla bedelin yaklaşık 550 TL'ye yükseldiği" yönündeki bilgilere yer verildi.

Karaca, 31 Temmuz 2024 tarihinde verilen soru önergesine 3 Ekim 2024'te verilen yanıtta ihalenin iptal edildiğinin belirtildiğini, ancak son haberlerde ihalenin iptal edilmediğinin anlaşıldığını ifade etti. Önergede, firmayla ilgili hazırlanan ceza dosyasının Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderildiği, aradan uzun süre geçmesine rağmen bir gelişme olmadığı ve Gaziantep Üniversitesi yemek ihalesinde yaklaşık 1 milyar TL kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialar aktarıldı.

Önergede, 26 Ekim 2026 tarihinde basında yer alan haberlere de değinildi. Haberlere göre, "Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan rapor doğrultusunda Florya Yemek Ticaret A.Ş.'nin Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Nevşehir, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul'daki sağlık tesislerinde üstlendiği yemek hizmetlerine ilişkin inceleme başlatıldığı" belirtildi.

Sevda Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, Gaziantep Üniversitesi ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin "yemek hizmetleri ihaleleri hakkında Bakanlığa ulaşan suç duyurusu, ihbar veya inceleme talebi" bulunup bulunmadığını sordu. Söz konusu ihaleler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma veya açılmış kamu davası olup olmadığının ve varsa dosyaların hangi aşamada bulunduğunun açıklanmasını istedi.

Karaca ayrıca, Gaziantep Üniversitesi yemek ihalesiyle ilgili hazırlandığı ve YÖK'e gönderildiği belirtilen ceza dosyası hakkında Bakanlığın bilgisinin bulunup bulunmadığını, dosya kapsamında adli makamlara intikal eden bir suç duyurusu veya soruşturma olup olmadığını sordu. İhale sürecinde yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihale şartlarının hazırlanması ve ihalenin onaylanmasında görev alan yetkililer hakkında adli inceleme veya soruşturma yürütülüp yürütülmediğini soran Karaca, yemek bedelinin yaklaşık 250 TL'den 550 TL'ye yükseldiği yönündeki iddiaların emsal fiyatlar ve piyasa koşulları bakımından incelenip incelenmediğinin de açıklanmasını talep etti.

Önergede, yaklaşık maliyetin hangi veriler ve piyasa araştırmaları esas alınarak belirlendiği, emsal fiyatların dikkate alınıp alınmadığı ve yaklaşık maliyetin gerçeğe aykırı biçimde yüksek belirlenerek kamu zararına yol açılıp açılmadığı konusunda adli makamlarca araştırma yapılıp yapılmadığı da soruldu. Yaklaşık 1 milyar TL kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialar kapsamında Bakanlığa ulaşan bilirkişi raporu, uzman incelemesi, denetim raporu veya suç duyurusu bulunup bulunmadığının ve tespit edilen kamu zararı miktarının açıklanması istendi.

Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın yedi ildeki sağlık tesislerinde yürütülen yemek hizmetlerine ilişkin incelemesinde ortaya konulan iddiaların adli makamlara bildirilip bildirilmediğini ve bu bildirimler üzerine soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da gündeme getirdi.

Sevda Karaca, Gaziantep Üniversitesi yemek ihalesine ilişkin iddiaların aydınlatılması, varsa kamu zararının tespit edilmesi ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığınca resen inceleme veya soruşturma başlatılması yönünde girişimde bulunulup bulunulmayacağını da gündeme taşıdı.

Kaynak: ANKA
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