Zonguldak'ta bir gün önceki kavganın ardından 2 kadına otomobille saldırı iddiası: Polise direnen kadın gözaltında - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir gün önceki kavganın ardından 2 kadına otomobille saldırı iddiası: Polise direnen kadın gözaltında

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Zonguldak\'ta bir gün önceki kavganın ardından 2 kadına otomobille saldırı iddiası: Polise direnen kadın gözaltında
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Zonguldak Çınartepe'de S.D. adlı kadın, önceki gün kavga ettiği A.K. ve N.K.'nin evinin önüne gelerek otomobilini üzerlerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Aracı geri manevrada ağaca çarpan şüphelinin bıçakla saldırmaya çalıştığı da öne sürüldü. Polise direnen S.D. güçlükle etkisiz hale getirildi.

Zonguldak'ta dün kendisini darbettiğini öne sürdüğü A.K. ve N.K. adlı kadınların evinin önüne giden ve otomobili üzerlerine sürüp, ardından bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen S.D. adlı kadın polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

İncivez Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda A.K. ve N.K. adlı kadınlar, henüz bilinmeyen nedenle S.D. adlı kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.D. aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği kavganın gerilimi bugün devam etti.

OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

S.D., otomobiliyle kendisini darbettiklerini öne sürdüğü A.K. ve N.K.'nin oturduğu Çınartepe Mahallesi Rat TOKİ evleri mevkisine geldi. S.D.'nin evlerinden çıkan A.K. ve N.K.'nin üzerine otomobil sürdü. Daha sonra geri manevra yaparken ağaca çarpınca otomobili asılı kalan S.D.'nin araçtan inerek, bıçakla 2 kişinin üstüne yürüdüğü öne sürüldü.

POLİSE DİRENDİ

Taraflar arasında kavga sürerken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise direnen S.D. yapılan müdahalenin ardından güçlükle gözaltına alındı. Darbedildiklerini ve bıçaklı saldırıya uğradıklarını öne süren A.K. ile N.K.'nin S.D.'den şikayetçi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
ZonguldakOtomobil3. SayfaŞiddetGüncelKavgaSon Dakika

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