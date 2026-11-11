Lise çıkışında bıçaklı kavga çıktı; 1 öğrenci yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Lise çıkışında bıçaklı kavga çıktı; 1 öğrenci yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Lise çıkışında bıçaklı kavga çıktı; 1 öğrenci yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Lise çıkışında bıçaklı kavga çıktı; 1 öğrenci yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Pendik'te lise öğrencileri arasındaki 'yan bakma' tartışması okul çıkışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada hafif yaralanan öğrenci hastaneden taburcu edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te aynı lisede eğitim gören öğrenciler arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan tartışma, okul çıkışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada hafif yaralanan G.Ç. (17) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören G.Ç. ile S.E.T. (17) arasında okulda 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Okul çıkışında buluşan öğrenciler arasında, okula yaklaşık 500 metre uzaklıkta kavga çıktı. Kavga sırasında G.Ç., bıçakla yaralandı.

Yaralı halde okul bahçesine gelen öğrenciyi gören görevli polis memuru durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada kaburgasından ve elinden hafif yaralandığı belirlenen G.Ç., ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan G.Ç. taburcu edildi.

4 GÖZALTI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.Ç.'yi bıçakla yaraladığı belirlenen Y.E.T. (14), yanında bıçak bulunduran S.E.T. (17) ile olay yerinde bulunan H.S. (17) ve T.Ö.'yü (15) tespit etti. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan bıçaklarla birlikte yakaladı. Kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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