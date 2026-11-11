ABD Temsilciler Meclisi'nde Hegseth azil girişimi 204'e karşı 211 oyla engellendi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi'nde Hegseth azil girişimi 204'e karşı 211 oyla engellendi

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ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini 204'e karşı 211 oyla engelledi. Oylamaya katılmayan 11 Demokrat üyenin karşı oy kullanması halinde süreç ilerleyebilirdi; kararın ardından bu üyelere tepki gösterildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelledi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini engelleyen karar, Temsilciler Meclisinde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Bakan'ın eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu.

Trump, azil isteyen Cumhuriyetçi üyeyi "ezik" olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump da oylamanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Demokratların, Savaş Bakanı Hegseth'i azletme girişimi feci şekilde başarısızlıkla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisindeki tüm Cumhuriyetçilerin Hegseth'in lehine oy kullandığına işaret eden Trump, Hegseth için azil maddelerini sunan Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin bir istisna olduğunu belirterek, Massie'yi "tam bir ezik" olarak nitelendirdi.

Trump, "Venezuela ve İran'daki zaferler, ordunun tarihindeki en yüksek askere alım rakamları (katılmak için uzun bekleme listeleri) ve daha önce nadiren görülen bir moral, büyük bir Amerikan vatanseverinin (Hegseth) aklanmasını getirdi. Demokratlar, ABD'yi bir silah olarak kullanmaya ve suistimal etmeye devam ediyor. Onlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Oylamaya katılmayan 11 Demokrat üyeye tepki

Hegseth'e yönelik azil girişiminin engellenmesinde, 11 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin oylamaya katılmaması belirleyici oldu.

Azil girişiminin önünü kesen kararın 204'e karşı 211 oyla kabul edildiği oylamada, söz konusu 11 Demokratın tamamının karşı oy kullanması halinde azil süreci ilerleyebilecekti.

Oylamaya katılmayan isimlerin Melanie Stansbury, Marilyn Strickland, Julia Brownley, Lou Correa, Laura Gillen, Steven Horsford, Jonathan Jackson, Nancy Pelosi, Brittany Pettersen, Haley Stevens ve Frederica Wilson olduğu açıklandı.

Oylamanın ardından Demokrat Kongre üyeleri ve sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, oylamaya katılmadıkları için bahsi geçen isimlere tepki gösterdi.

Ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed katıldığı bir programda, oylamaya katılmayan Kongre üyelerini eleştirerek, "Görevinizin başına gelip işinizi yapmalısınız." dedi.

Öte yandan, sosyal medyada bu 11 Demokrat üyeden bazılarının seçim kampanyalarında ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinden (AIPAC) bağış aldığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Hegseth'e yönelik suçlamalar

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden önerge, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Önergede, ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

Temsilciler Meclisindeki denge ocakta değişecek

ABD Temsilciler Meclisinde yeni düzende Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

Ancak 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar şu ana kadar 255 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı.

Temsilciler Meclisindeki 13 sandalyenin kazananı henüz belli olmasa da ocakta göreve gelecek yeni Temsilciler Meclisi düzeninde Demokratlar çoğunluğu elinde tutacak.

Kaynak: AA
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