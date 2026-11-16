İstanbul Ümraniye'de alışveriş merkezinde arbede: Neden çıktığı bilinmiyor - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de alışveriş merkezinde arbede: Neden çıktığı bilinmiyor

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İstanbul Ümraniye\'de alışveriş merkezinde arbede: Neden çıktığı bilinmiyor
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İstanbul Ümraniye\'de alışveriş merkezinde arbede: Neden çıktığı bilinmiyor
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Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde iki grubun sözlü tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü; yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. İstanbul'daki olayda kavgaya kaç kişinin karıştığı ve yaralanan olup olmadığı henüz netleşmedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel çatışmaya dönüştü. Taraflar arasındaki gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GERGİN ANLAR

Vatandaşların alışveriş yapmak ve vakit geçirmek için tercih ettiği merkezde yaşanan olayda, taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede, alışveriş merkezinin içindeki hareketliliğin ortasında gerçekleşti.

Olayın neden başladığı, kavgaya kaç kişinin karıştığı ve herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı.

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