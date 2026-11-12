Havalimanında taksiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Havalimanında taksiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı

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Havalimanında taksiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı
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Havalimanında taksiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Kasım akşamı taksiciler arasında iddiaya göre yolcu alma tartışması kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı; emniyetteki işlemlerin ardından 3'ü serbest bırakıldı, 10 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Pendik'te taksiciler arasında iddiaya göre yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Olay 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülenlerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. 10 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı3. SayfaİstanbulGözaltıGüncelPendikKavgaPolisSon Dakika

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