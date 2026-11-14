Bilecik'te kavga eden iki kişiden birinin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te kavga eden iki kişiden birinin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü

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Bilecik\'te kavga eden iki kişiden birinin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü
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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, taraflardan birinin diğerini korkutmak için silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü. Sağlık ekipleri olayda yaralanan olmadığını belirlerken polis inceleme başlattı.

Bilecik'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan birinin korkutmak amacıyla silahla havaya ateş ettiği iddia edildi.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Bozok Sokak üzerinde, Özgün Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.G. ile B.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G.'nin, B.S.'yi korkutmak amacıyla silahla boşluğa ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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