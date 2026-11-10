Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, kavgaya tutuştuğu kuryeyi yakasından tutarak şiddetle yere fırlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.