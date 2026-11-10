Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı

Tartıştığı kuryeyi yere fırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı kuryeyi yakasından tutup yere fırlattı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, kavgaya tutuştuğu kuryeyi yakasından tutarak şiddetle yere fırlattı.
KAVGA ANI KAMERADA
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Okurların en beğendiği yorum
“motosikletliler tam basa bela adamlar ekmek için diyorlada ölmek için yollarda ,adamlar kural tanimaz tüm yol kendilerin zannetiyirlar .kim bilir ne yaptı da…”Tüm yorumlar (3)
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