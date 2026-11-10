Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı - Son Dakika
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Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı

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Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı
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3 yorum

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı kuryeyi yakasından tutup yere fırlattı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, kavgaya tutuştuğu kuryeyi yakasından tutarak şiddetle yere fırlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Okurların en beğendiği yorum

“motosikletliler tam basa bela adamlar ekmek için diyorlada ölmek için yollarda ,adamlar kural tanimaz tüm yol kendilerin zannetiyirlar .kim bilir ne yaptı da…”

Tüm yorumlar (3)
Cep Telefonuİstanbul3. SayfaGüncelPendikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Sokakların Yargıcı Sokakların Yargıcı:
    motosikletliler tam basa bela adamlar ekmek için diyorlada ölmek için yollarda ,adamlar kural tanimaz tüm yol kendilerin zannetiyirlar .kim bilir ne yaptı da dayak yedi 3 0
  • Realist Realist:
    İnsanlar motorsikletlileri trafikte istemiyor... Altında 50 bin liralık motorla, sağ sol aradan geçip, milletin milyonluk arabasına carpıyorlar... 2 0
  • kamil erol kamil erol:
    motorlar yola çıkınca sanıyorlarki yol onların şahsi malı hertürlü giderim kimse karışamaz herkes bana yol vercek karışan oluncada döverim 0 0 Yanıtla
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