Eskişehir\'de Volkan Taşdelen ve Enes Öz\'ün öldüğü kavga davasında 5 sanık yargılandı

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan ve Volkan Taşdelen ile Enes Öz'ün hayatını kaybettiği silahla kavgaya ilişkin 5 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıklar ifadelerinde birbirini suçlarken, tutuklu sanıklardan Bayram Sarıtaş tahliye edildi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, Kumlubel Parkı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enes Öz (20), Volkan Taşdelen (34) ve Ali Han D. (23) vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Taşdelen ve Enes Öz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen Umut Uyar (36), Cevdet Demirci (36), Bayram Sarıtaş (30) ile Ahmet D. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ali Han D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Cevdet Demirci, Umut Uyar, Ahmet D. ve başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan sanık Ali Han D. mahkeme salonunda hazır bulunurken, bir diğer tutuklu sanık Bayram Sarıştaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca duruşmada taraf avukatları ve yakınları yer aldı.

Duruşmada ilk savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Cevdet Demirci, iki taraf arasında tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirterek şunları anlattı:

"7-8 kişilik bir grup bize doğru geldi. Ellerinde alkol şişeleri, bardakları vardı. Volkan, bana tokat attı ben de ona attım. Ali Han, arkamdan tekme attı. Ben yere düştüm, boğuşmada silah elime geldi. Volkan, 'Vurun şunu diyerek küfürler etmeye başladı. İki taraftan ateş etmeye başladılar, omzumdan vuruldum. Ben de korkuyla ateş etmeye başladım ama kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Havaya da ateş ettim. Üç ya da dört el ateş ettim. Arkamı döndüğümde Ali Han ve Volkan'ı yerde gördüm. Onlara 'yaktınız beni' diye bağırdım."

Olayda ağır yaralanan Ali Han D., parkta Cevdet Demirci'nin birden Volkan Taşdelen'e yumruk attığını ve ardından silahların patladığını belirterek, "Enes Öz ve Bayram Sarıtaş havaya ateş ettikten sonra Cevdet Demirci o tarafa da ateş etti. Sonra silahı bana dayayıp ateş etti. Ahmet bize küfürler ederek beyzbol sopasıyla kafamıza vurdu. Arkasından Cevdet arkadan gelerek, Volkan'ın kafasına silahı dayadı, 'Ben sana demedim mi canını alırım' diye bağırdı. Ben de bayıldım hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Bayram Sarıtaş ise, "Olay günü ben gittiğimde Volkan ve Cevdet karşılıklı oturuyorlardı, tokat atma gibi bir olay olmadı. Cevdet ayağa kalktı, silahını çıkarttı. Silahın kabzasıyla önce Volkan'ın suratına vurdu, sonrasında da iki el ateş etti. Akabinde Ali Han'a ateş etti. Ben olay yerinden uzaklaştım. Volkan'da ne silah vardı ne de bıçak vardı." Dedi.

Tutuklu sanık Umut Uyar da olayın nasıl böyle büyüdüğünü bilmediğini söyleyerek, "Volkan küfretti, Cevdet ağabeyim küfür etmesin diye uyardı. Volkan küfrederek arbede başlattı. Arkadaşlarına bağırdı, o esnasında onlar ateş etmeye başlamışlardı. O sırada bir anda Cevdet ağabeyim havaya ateş ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Bayram Sarıtaş'ın yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine, diğer 3 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ali Han D.'nin de adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.