Eskişehir Odunpazarı'nda berberde çıkan kavga tekel bayisine taştı, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki arkadaş arasında berber dükkanında başlayıp tekel bayisine sıçrayan kavgada 1 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir berber dükkanında bulunan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay, taraflardan birinin çalıştığı tekel bayisine de sıçradı. Çıkan arbedede 1 kişi yaralanırken, diğer şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Benim apartman kapıma saldırmışlar"

Olayın ardından bölgedeki polis ekiplerine durumu anlatan bir mahalle sakini, yaşananlara tepki gösterdi. Şahısların yaklaşık bir haftadır aynı sokaktan geçtiğini ve apartman kapısına zarar verdiklerini öne süren vatandaş, "Benim apartman kapıma saldırmışlar. Annem de olabilir, senin de annen olabilir, eşiniz de olabilir. Ben kimsenin kapısına saldırmadım burada. Ben de alkol içen bir insanım ama kimseye ne çöpümü kenara atan bir insanım ne de kimseye ahlaksızlık yapan bir insanım. Nereden alınacaksa bunlar, dronla da izlensin. Bunlar hangi mahallede oturuyorsa otursunlar. Bir haftadır aynı sokaktan geçiyorlar. Zararını boş ver, adamlar evime zor giriyordu. Asayiş gelecek şimdi, 'Senin bununla husumetin var' diyecek. Ben adam vurduktan sonra ne önemi var" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.