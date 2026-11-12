Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

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Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı
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Trabzon'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan amatör lig maçında çıkan kavga sonucu 5 futbolcu yaralandı. Maçın 88. dakikasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan Trabzon 1. Amatör Lig karşılaşması sırasında sahada yaşanan kavga sonrası yaralanan 5 futbolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

FUTBOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA

Tonya ilçesinde Trabzon 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK, Tonya Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu golle farkı 2’ye çıkaran Tonyaspor karşısında konuk ekip, 64’üncü dakikada skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın 88’inci dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. 

5 FUTBOLCU YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan futbolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı
Kaynak: DHA
İncelemeTrabzonFutbolYomraKavgaSporSon Dakika

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