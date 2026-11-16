Yüksekova\'da 3 kişinin yaralandığı kavga sonrası Orbay ve Baki aileleri barıştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralarında husumet oluşan Orbay ve Baki aileleri, kanaat önderleri ve bölge halkının araya girmesiyle barıştırıldı.

Yüksekova'da geçtiğimiz günlerde Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Amed İş Merkezi'nde bulunan Orbay ailesine ait çiğköfte dükkanının önünde çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından barış buluşması gerçekleştirildi. Kanaat önderleri ile büyüklerin arabuluculuğunda Yeni Mahalle'de, Ali Orbay'ın evinin önünde bir araya gelen aile fertleri, aralarındaki anlaşmazlığa son verdi.

Törende konuşan Hakkari Eski Milletvekili Esat Canan, ilçede yaşanan anlaşmazlıkların büyümeden, diyalog ve sağduyuyla çözülmesinin önemine işaret ederek, ailelerin aldığı barış kararının Yüksekova'da birlik ve beraberliğe katkı sunmasını temenni etti.

Pinyanişi aşireti kanaat önderi Ali İhsan Zeydan ise barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, kardeşlik bağlarının korunması ve benzer üzücü olayların tekrarlanmaması adına herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu da, toplumsal huzurun temel şartının barış olduğunu belirterek, ailelerin sergilediği sağduyulu yaklaşımın tüm ilçeye örnek olmasını diledi.