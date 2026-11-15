Sivas'ta U14 maçında saha kenarında baba ile antrenörün kavgasını polis ayırdı - Son Dakika
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Sivas'ta U14 maçında saha kenarında baba ile antrenörün kavgasını polis ayırdı

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Sivas\'ta U14 maçında saha kenarında baba ile antrenörün kavgasını polis ayırdı
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Sivas'ta U14 Ligi'nde Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki Spor Vadisi'nde oynanan maçta saha kenarında genç futbolcunun babası ile antrenör arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler ve polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta U14 Ligi müsabakasında saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı.

Sivas'ta U14 Ligi'nde mücadele eden Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki müsabakaya gölge düştü. Spor Vadisi'nde oynanan maçın ilk yarı düdüğüyle birlikte saha kenarı karıştı. Bir genç futbolcunun babası ile antrenör arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahale etmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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