Elazığ Hoş köyünde kedi ve yılanın savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ Hoş köyünde kedi ve yılanın savaşı cep telefonu kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın merkezine bağlı Hoş köyünde sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Vatandaş, bir süre izlediği kavgayı daha sonra cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Hoş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?