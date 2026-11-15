Elazığ Hoş köyünde kedi ve yılanın savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Elazığ Hoş köyünde kedi ve yılanın savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı

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Elazığ Hoş köyünde kedi ve yılanın savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Elazığ Hoş köyünde kedi ve yılanın savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Elazığ'ın merkezine bağlı Hoş köyünde sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Vatandaş, bir süre izlediği kavgayı daha sonra cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Hoş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: İHA
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