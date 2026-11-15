Adana Sarıçam'da site içinde komşular arası silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da site içinde komşular arası silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

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Adana Sarıçam\'da site içinde komşular arası silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi'ndeki sitede komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan T.G, B.Ç, Y.H, M.G. ve E.Ş, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da site içinde komşular arası silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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