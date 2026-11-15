Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu - Son Dakika
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Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

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Can Yaman\'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu
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1 yorum

Ünlü oyuncu Can Yaman, Madrid'de katıldığı dizi galasında oldukça bronzlaşmış teniyle dikkat çekti. Son hâli şaşkınlık yaratan oyuncunun görüntülerini izleyenler, "Can Yaman niye bu kadar kararmış?" sorusunu sordu.

Kariyerini yurt dışında sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman, katıldığı bir organizasyonda bu kez oyunculuğuyla değil, ten rengiyle dikkat çekti. Oldukça bronzlaşmış hâliyle kameraların karşısına geçen Yaman'ın görüntüleri, "Can Yaman niye bu kadar kararmış?" sorusunu beraberinde getirdi.

TEN RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni projesi El laberinto de las mariposas için düzenlenen etkinlikte objektiflere poz veren Can Yaman'ın bronz teni gözlerden kaçmadı. Siyah deri ceketiyle kameraların karşısına geçen oyuncunun önceki görüntülerine kıyasla daha koyu görünen ten rengi dikkat çekti.

Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

HERKES AYNI SORUYU SORDU

Görüntülerin üzerine eklenen "Can Yaman niye bu kadar kararmış bilen var mı?" sorusu, oyuncunun değişen görünümünü öne çıkardı. Yaman'ın bu kadar bronz görünmesinin nedeni ise bilinmiyor.

Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu
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    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Hayırdır, oto tamirciliği mi yapıyor? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu - Son Dakika
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