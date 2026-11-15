Memur ve öğretmenlerin Kasım 2026 maaş bordroları e-Devlet'te yayımlandı - Son Dakika
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Memur ve öğretmenlerin Kasım 2026 maaş bordroları e-Devlet'te yayımlandı

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Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler başta olmak üzere memurların Kasım 2026 maaş bordroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro hizmetinde erişime açıldı. Kamu çalışanları brüt maaş, ek ödeme, kesinti ve net tutarı e-Devlet'ten görebiliyor.

Kamu kurumlarında görev yapan memurların ve kadrolu ile sözleşmeli öğretmenlerin Kasım 2026 dönemine ait maaş bordroları yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Devlet üzerindeki e-Bordro hizmetinden erişilebilen bordrolarda bu ayın maaş bilgileri ayrıntılı olarak yer alıyor.

Bordrosunu görmek isteyen kamu çalışanlarının e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kutusuna "Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro" yazması ve açılan hizmette dönem olarak 2026 Kasım'ı seçmesi yeterli. Bordro PDF olarak da indirilebiliyor.

Bordroda brüt maaş, ek ödemeler, yasal kesintiler ve hesaba yatacak net tutar görülebiliyor. Bu kalemler çalışanın kurumuna, unvanına, hizmet yılına ve bağlı olduğu mevzuata göre farklılık gösteriyor.

Yılın son aylarında birikmiş gelir vergisi matrahı yükseldiği için bazı çalışanlar bir üst vergi dilimine geçebiliyor. Bu durum net maaşın önceki aylara göre azalmasına yol açabiliyor. Ek ders ve fazla çalışma ücreti alanlarda matrah daha hızlı arttığından aynı kadrodaki çalışanların kesintileri bile farklı olabiliyor.

Bordrosunda hatalı ya da beklenmedik bir kesinti gören personelin, kurumunun maaş mutemetliğine başvurarak hesaplamanın kontrol edilmesini istemesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye BakanlığıE-DevletEkonomiMemurKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Memur ve öğretmenlerin Kasım 2026 maaş bordroları e-Devlet'te yayımlandı - Son Dakika
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