Kütahya Tavşanlı yolunda otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu üzerindeki Köprüören Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, kavşağa giren H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü H.Ş. ile otomobil sürücüsü M.A. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.