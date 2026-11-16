Kütahya\'da TIR ile motosiklet çarpıştı, sürücü 20 metre sürüklenerek yaralandı

Kütahya'da TIR ile motosiklet çarpıştı, sürücü 20 metre sürüklenerek yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağında TIR ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen 32 yaşındaki sürücü Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Kütahya'da, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Ş. (32) yaralandı.
Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu fuar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadir S.'nin kullandığı 43 ADG 896 plakalı TIR, caddeden çevre yoluna çıkmak isteyen Ahmet Ş. yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü yola savrulup yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin yaralı sürücüsü Ahmet Ş., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Kütahya-Eskişehir kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?