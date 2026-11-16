Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi, organ bağışı için ilçe halkını bilgilendirdi - Son Dakika
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Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi, organ bağışı için ilçe halkını bilgilendirdi

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Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi, organ bağışı için ilçe halkını bilgilendirdi
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında, Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi personeli vatandaşlara organ bağışı sürecini anlattı. Bilgilendirmede bağış süreci ve aile onayının önemi aktarılırken, katılımcılara broşür dağıtıldı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Organ bağışı haftası kapsamında toplumda organ bağışı bilincini artırmak ve vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşlara ve ilçe sakinlerine organ bağışının önemi anlatıldı. Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen yüz yüze bilgilendirmelerde; organ bağışının kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği, bağış sürecinin işleyişi ile organ nakli bekleyen binlerce hasta için yapılan her bir bağışın hayati bir umut taşıdığı detaylarıyla aktarıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, toplumda doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi hedeflendi. Sağlık yetkilileri, organ bağışında gönüllülük esasının ve aile onayının önemine dikkat çekerek, "Bağışlanan her organ yeni bir hayattır" anlayışıyla tüm ilçe halkını organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve bağışçı olmaya davet ettiler.

Kaynak: İHA
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