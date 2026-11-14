Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yazışma kuralları anlatıldı - Son Dakika
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yazışma kuralları anlatıldı

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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yazışma kuralları anlatıldı
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline "Resmi Yazışma Usul ve Esasları" konulu hizmet içi eğitim düzenlendi. 2026 Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamındaki eğitime İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluş personeli katıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik "Resmi Yazışma Usul ve Esasları" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

2026 Yılı Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personel katıldı.

Eğitim, İl Müdürlüğü personeli Kübra Ok tarafından verilerek resmi yazışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Kaynak: İHA
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