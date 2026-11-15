Kütahya'da güvenlik önlemi alınmayan Akçaalan Spor-Gazispor maçı oynanamadı - Son Dakika
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Kütahya'da güvenlik önlemi alınmayan Akçaalan Spor-Gazispor maçı oynanamadı

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Kütahya\'da güvenlik önlemi alınmayan Akçaalan Spor-Gazispor maçı oynanamadı
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Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda oynanması planlanan Akçaalan Spor-Gazispor maçı, Gediz Gazi Stadyumu'nda emniyet ekipleri bulunmadığı için başlayamadı. Akçaalan Spor Kulübü Başkanı Ergun Sığınık, aksaklığa tepki göstererek ASKF'yi eleştirdi.

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda oynanması gereken Akçaalan Spor-Gazispor karşılaşması, statta emniyet ekiplerinin bulunmaması nedeniyle oynanamadı. Akçaalan Spor Kulübü Başkanı Ergun Sığınık, yaşanan aksaklığa tepki göstererek Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) eleştirdi.

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda bugün saat 15.00'te Gediz Gazi Stadyumu'nda oynanması planlanan Akçaalan Spor-Gazispor karşılaşması, güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle başlayamadı.

Hafta içerisinde Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yayımlanan fikstürde yer alan karşılaşma öncesinde her iki takımın futbolcuları sahaya çıkarken, taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldı. Hakemler ve gözlemciler de müsabakanın başlaması için hazır bulundu.

Ancak statta ve çevresinde herhangi bir emniyet ekibinin bulunmadığı görüldü. Güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle hakemler karşılaşmayı başlatamazken, futbolcular ve taraftarlar maçın oynanmasını bekledi.

Kulüp başkanından ASKF'ye tepki

Akçaalan Spor Kulüp Başkanı Ergun Sığınık, karşılaşmanın oynanamamasına tepki göstererek yaşanan organizasyon aksaklığında sorumluluğu bulunanların açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Saha, takımlar, hakemler ve taraftarlar maç için hazır olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin bulunmaması nedeniyle müsabakanın oynanamaması, amatör futbol organizasyonundaki koordinasyon eksikliğini gündeme getirdi.

Kaynak: İHA
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