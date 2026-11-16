Kütahya\'da "Engelsiz Rotalar" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi

(KÜTAHYA) - Kütahya'da "Engelsiz Rotalar: Kütahya'dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları" projesi kapsamında 200 danışanın katılımıyla dört farklı rotada gezi ve yürüyüş etkinlikleri düzenlendi. Katılımcıların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan projenin kapanış programına Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer de katıldı.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Şizofreni Tüm Engelliler Kimsesizler Yaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Engelsiz Rotalar: Kütahya'dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları" projesinin kapanış etkinliğine katıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, gözleme ikramı eşliğinde bir araya gelerek sohbet etti.

Proje kapsamında, uzmanların gözetiminde toplam 200 danışanın katılımıyla dört farklı rotada gezi ve yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirildi. Domaniç, Frig Vadisi, Dumlupınar Şehitliği ve Türkmen Dağı'nı kapsayan gezilerle katılımcıların kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaları, sosyal etkileşimlerini artırmaları ve yeni deneyimler kazanmaları amaçlandı.

Kapanış programında, projenin bireylerin sosyal hayata katılımına sağladığı katkılar değerlendirildi. Ruh sağlığı alanında destek alan bireylerin, engelli vatandaşların ve yaşlıların toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer, proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti.