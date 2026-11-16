Kütahya'da "Engelsiz Rotalar" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da "Engelsiz Rotalar" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da "Engelsiz Rotalar" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da "Engelsiz Rotalar: Kütahya'dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları" projesi kapsamında 200 danışanın katılımıyla dört farklı rotada gezi ve yürüyüş etkinlikleri düzenlendi. Katılımcıların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan projenin kapanış programına Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer de katıldı.

(KÜTAHYA) - Kütahya'da "Engelsiz Rotalar: Kütahya'dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları" projesi kapsamında 200 danışanın katılımıyla dört farklı rotada gezi ve yürüyüş etkinlikleri düzenlendi. Katılımcıların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan projenin kapanış programına Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer de katıldı.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Şizofreni Tüm Engelliler Kimsesizler Yaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Engelsiz Rotalar: Kütahya'dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları" projesinin kapanış etkinliğine katıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, gözleme ikramı eşliğinde bir araya gelerek sohbet etti.

Proje kapsamında, uzmanların gözetiminde toplam 200 danışanın katılımıyla dört farklı rotada gezi ve yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirildi. Domaniç, Frig Vadisi, Dumlupınar Şehitliği ve Türkmen Dağı'nı kapsayan gezilerle katılımcıların kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaları, sosyal etkileşimlerini artırmaları ve yeni deneyimler kazanmaları amaçlandı.

Kapanış programında, projenin bireylerin sosyal hayata katılımına sağladığı katkılar değerlendirildi. Ruh sağlığı alanında destek alan bireylerin, engelli vatandaşların ve yaşlıların toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer, proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerKütahyaGüncelSon Dakika

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı
17:07
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 17:18:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Kütahya'da "Engelsiz Rotalar" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android