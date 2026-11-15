Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilaç bedellerine 1001 Hayır Şartı desteği sağladı - Son Dakika
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilaç bedellerine 1001 Hayır Şartı desteği sağladı

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilaç bedellerine 1001 Hayır Şartı desteği sağladı
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların eczane ilaç bedellerine katkı sağladı. Destek, Sultan I. Süleyman Vakfı'nın 'Hastalara İlaç Yapan Vakıf' hayır şartı doğrultusunda Kütahya'da sürdürüldü.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların ilaç giderlerine destek olmak amacıyla yardım çalışması gerçekleştirdi.

Vakıf medeniyetinin yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmak amacıyla yürütülen çalışma, 1001 Hayır Şartı kapsamında hayata geçirildi. Bu kapsamda, 1547 yılında İstanbul'da kurulan Sultan I. Süleyman Vakfı'nın "Hastalara İlaç Yapan Vakıf" olarak bilinen hayır şartı doğrultusunda Kütahya'daki ihtiyaç sahibi vatandaşların eczanelere ödemesi gereken ilaç bedellerine katkı sağlandı.

Asırları aşan iyilik geleneği yaşatılıyor

Sultan I. Süleyman Vakfı'nın hastalara destek olma ve ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunma anlayışı, gerçekleştirilen ilaç desteğiyle günümüzde de sürdürüldü.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdattan miras kalan vakıf hayır şartlarını yaşatarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya ve vakıf medeniyetinin dayanışma kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilaç bedellerine 1001 Hayır Şartı desteği sağladı - Son Dakika
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