Kütahya\'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara dalan otomobil 2 sürücüyü yaraladı

Kütahya'da otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 1'i kamyon 3 aracın arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu Özçınarlar kavşağında meydana geldi. Alaettin E. (73) yönetimindeki 43 EA 435 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer B. yönetimindeki 16 ZZ 664 plakalı otomobil, Ahmet S. yönetimindeki 43 DS 339 plakalı otomobil ile Sefa S. idaresindeki 43 ABC 487 plakalı kamyona çarptı. Sürücülerden Sefa S. yaralanırken, otomobil sürücüsü Alaettin E. otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Alaettin E.'ye ilk müdahaleyi, kazanın esnasında olay yerinden geçen Kütahya Şehir Hastanesi hasta nakil ambulansındaki sağlık personeli yaptı.

Yaralı Alaettin E., polis ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, diğer yaralı sürücü ile Sefa S. ambulanslara alınarak Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.