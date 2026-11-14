Kütahya\'da genç çiftlere evlilik öncesi eğitim programının 29\'uncusu düzenlendi

Kütahya'da evlilik kredisi desteğinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 29'uncusu düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim programında, çiftlere evlilik sürecine ilişkin önemli bilgiler verildi.

Eğitimde; evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları ele alınırken, katılımcılara projenin aşamaları hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.