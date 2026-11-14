Kütahya\'da kuvvetli rüzgarla savrulan çatı parçaları park halindeki araca hasar verdi

Kütahya'da kuvvetli rüzgarla savrulan çatı parçaları park halindeki araca hasar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da kuvvetli rüzgarın savurduğu çatı parçaları ve balkon korkulukları park halindeki bir araca hasar verdi. Elektrik tellerinin kopmasıyla mahallenin bir bölümünde kesinti yaşanırken ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
KÜTAHYA'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısının bir bölümü ile balkon korkulukları yerinden çıkarak savruldu, park halindeki bir araç hasar gördü. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sena Sokak'ta saat 01.30 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle 3 katlı binanın çatısının bir bölümü ile balkondaki korkuluklar yerinden koparak çevreye savruldu. Kopan parçalar, park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin de kopması sonucu mahallenin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.
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