Kütahya Tavşanlı\'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Emet karayolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet istikametinden Bursa yönüne gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 KE 111 plakalı otomobil ile aynı istikamette kavşaktan dönüş yapmakta olduğu belirtilen İ.Ö. yönetimindeki 43 HN 585 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 43 KE 111 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.