Çorum İskilip\'te ilk akademik halk dansları çalıştayı gösteriyle tamamlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde "Çorum'un İlk Akademik Halk Dansları Çalıştayı" yapıldı.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde "Köklerimizden geleceğe, bilimle, sanatla, birlikte" temasıyla düzenlenen çalıştaya Afyonkarahisar, Kütahya, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çorum yörelerinden halk dansları sanatçıları katıldı.

Çalıştayın Redif Kışlası'nda düzenlenen kapanış gösterisinde Murat İnce, Yusuf Türkel, Özgür Akan, Ali Anıl Deveci, Şehim Çiftçi ve Alp Altınok, "Hezin Hezin Gir Kapıdan", "Feracemin Ucu Sırma", "İnsan Bir Hoş Oluyor Sevdiğini Görünce", "Mendili Oyaladım Nazlı Yare Yolladım", "Şu İzmir'den Efem de Çekirdeksiz Nar Gelir" ve "Derdimin Dermanı İğdeli Gelin" oyunlarını sergiledi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam Ramazan Polat, Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır da katıldı.