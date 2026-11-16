Kütahya Şehir Hastanesi'nde diyabete dikkat çekmek için bilgilendirme standı kuruldu - Son Dakika
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde diyabete dikkat çekmek için bilgilendirme standı kuruldu

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Kütahya Şehir Hastanesi\'nde diyabete dikkat çekmek için bilgilendirme standı kuruldu
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Standı ziyaret eden vatandaşların kan şekeri ölçüldü, gerekli görülenler ileri değerlendirme için ilgili birimlere yönlendirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Hastane Başhekimi, hastane yöneticileri, hekimler, ebeler ve hemşirelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, diyabet hastalığına karşı erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

Standı ziyaret eden vatandaşların kan şekeri ölçümleri gerçekleştirilirken, diyabet hastalığı hakkında doğru ve kapsamlı bilgiler verildi. Ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli görülen vatandaşlar, ileri değerlendirme ve sağlık hizmetleri için ilgili birimlere yönlendirildi.

Etkinlikle diyabet konusunda toplumsal bilincin artırılması, hastalığın erken dönemde fark edilmesi ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli takip ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İHA
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