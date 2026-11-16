Hisarcık'ta zabıta, Kapalı Pazar Yerinde ücretsiz tartı kontrol noktası oluşturdu - Son Dakika
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Hisarcık'ta zabıta, Kapalı Pazar Yerinde ücretsiz tartı kontrol noktası oluşturdu

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Hisarcık\'ta zabıta, Kapalı Pazar Yerinde ücretsiz tartı kontrol noktası oluşturdu
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıtası, Kapalı Pazar Yerinde ücretsiz tartı kontrol noktası oluşturdu. Vatandaşlar ürünlerin gramajını ve tartım doğruluğunu ücretsiz kontrol ettirebilecek; usulsüzlük tespit edilirse esnafa idari işlem uygulanacak.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, vatandaşların pazarda alışverişlerini güvenle yapabilmeleri amacıyla ücretsiz tartı kontrol noktası oluşturdu.

Hisarcık Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından Kapalı Pazar Yerinde kurulan tartı kontrol noktası sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin gramajını ve tartım doğruluğunu ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek. Uygulamayla tüketici haklarının korunması, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve pazaryerinde adil, şeffaf ve güvenilir bir alışveriş ortamının sağlanması hedefleniyor. Yapılan kontrollerde eksik gramaj veya herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde belediye zabıta ekipleri tarafından ilgili esnaf hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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