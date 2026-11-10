BM Özel Temsilcisi Kishore, Antalya\'da "Sıfır Atık Köyü" ilan edilen mahalleyi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkanı Kamal Kishore, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'deki yangından etkilenen ve kısa sürede yenilenerek, "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülen Demirciler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 80 evin yandığı mahalle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla kısa sürede yenilenerek, yeni çehresine kavuştu.

TOKİ yardımıyla 102 yeni evin yapıldığı mahalle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı için kente gelen Kishore ile UNDRR Avrupa ve Orta Asya Ofisi Direktörü Natalia Alonso Cano, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kishore, AA muhabirine, yangından büyük zarar alan ve yeniden yapılandırılan mahallenin son durumunu görmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Yangından sonra Türkiye'nin yaptığı çalışmaların son derece önemli olduğunu belirten Kishore, "Tamamen yanan evlerin kısa sürede ayağa kaldırılması çok önemli. Burada sosyal yaşamın yeniden başlamış olması ve ileriki dönemde olabilecek yangınlara karşı daha dirençli evlerin yapılmış olması önemli." dedi.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları da yakından gördüğünü ifade eden Kishore, Türkiye'yi bu alanda başarılı gördüğünü kaydetti.

Kishore, mahallenin "Sıfır Atık Köyü" ilan edilmesini de anlamlı bulduğunu söyledi.

Kishore'a eşlik eden AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da 2021'deki yangında Demirciler Mahallesi'nin çok büyük hasar aldığını ancak şu anda o izlerin kısa sürede silindiğini belirtti.

Yanan evlerin yenilerinin yapıldığını dile getiren Tatar, ayrıca mahallede "Sıfır Atık Köyü" seçilmesi dolayısıyla bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

Kishore ve beraberindeki heyet, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kadınların yaptığı yöresel lezzetlerin tadına bakan Kishore, mahalle halkına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.