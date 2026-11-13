Manavgat\'ta kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobildeki 2 yolcu yaralandı

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobildeki 2 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta D-400'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 yolcu hafif yaralandı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 yolcu yaralandı.
Leyla Kulaz'ın (38) kullandığı 07 ALB 430 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşağıl Kavşağı'nda Manavgat'tan Antalya yönüne ilerlediği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Ümit Karademir (52) yönetimindeki 07 CCV 196 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan Ayva (38) ve Sevda Kulaz (37) hafif yaralandı.
Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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