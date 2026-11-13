Antalya Manavgat\'ta arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Taşağıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Leyla K.'nın kullandığı 07 ALB 430 plakalı otomobil, Taşağıl kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Ümit K.'nın kullandığı 07 CCV 196 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 07 ALB 430 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan A. ve Sevda K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.