Antalya Manavgat\'ta arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolu Taşağıl kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Taşağıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Leyla K.'nın kullandığı 07 ALB 430 plakalı otomobil, Taşağıl kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Ümit K.'nın kullandığı 07 CCV 196 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 07 ALB 430 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan A. ve Sevda K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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